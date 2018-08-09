Сирия: РФ провела гуманитарные акции в провинциях Алеппо, Хама и Даръа

Дамаск, 9 августа. Сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии были проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах Телль-Дера (провинция Хама) и Эль-Музейриб (провинция Даръа). Об этом сообщает руководитель ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков.

По словам главы ЦПВС, мирным жителям удалось передать 1080 продуктовых наборов общим весом более 4,6 тонн продовольствия.

«Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон за прошедшие сутки проведено две гуманитарные акции в населенных пунктах Телль-Дера (провинция Хама) и Эль-Музейриб (провинция Дераа), в ходе которых мирному населению передано 1080 продовольственных пакетов общим весом более 4,6 тонн», говорится в сообщении.

Кроме того, силами ЦПВС в районе Тарик-Гасан в городе Алеппо мирным жителям раздали свыше тонны свежего хлеба. Как отмечается, всего с начала процесса урегулирования в Сирии ЦПВС провел 1888 гуманитарных акций, раздав населению около 2885 тонн гуманитарного груза. За последние сутки российские врачи оказали помощь 211 сирийцам, среди которых были 78 детей.