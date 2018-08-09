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ВВС Израиля атаковали 12 палестинских объектов в ответ на обстрелы со стороны сектора Газа
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    ВВС Израиля атаковали 12 палестинских объектов в ответ на обстрелы со стороны сектора Газа

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    ВВС Израиля атаковали 12 палестинских объектов в ответ на обстрелы со стороны сектора Газа

    Тель-Авив, 9 августа. Израильские военные засекли пуски 60 ракет из сектора Газа. В ответ ВВС страны атаковали 12 палестинских объектов на их территории, сообщает армейская пресс-служба.

    Вечером в среду Израиль зафиксировал 60 ракетных пусков из сектора Газа. Система ПВО «Железный купол» перехватила четыре из запущенных ракет. Отмечается, что большая часть ракет упала на границе, в результате чего никаких разрушений не было.

    Наибольший ущерб нанес первый залп по приграничному городе Сдероту. Сообщалось, что ранения получили не менее двух местных жителей.

    В ответ на ракетные обстрелы израильская авиация атаковала 12 объектов боевиков в секторе Газа, сообщает RT. По данным военных, ударами были уничтожены некий «центральный логистический комплекс», а также мастерские, где производятся ракеты. В сообщении пресс-службы также указывается разрушенный цементный завод, обслуживающий строительство подземных туннелей боевиков.

    По информации Минздрава анклава, к настоящему моменту в больницы поступили четверо раненых палестинцев.

    Ситуация в секторе Газа резко обострилась после того, как США приняли решение перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль называет Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, включая восточные районы, которые были завоеваны полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

    Автор: Олеся Волкова
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