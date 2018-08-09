ВВС Израиля атаковали 12 палестинских объектов в ответ на обстрелы со стороны сектора Газа

Тель-Авив, 9 августа. Израильские военные засекли пуски 60 ракет из сектора Газа. В ответ ВВС страны атаковали 12 палестинских объектов на их территории, сообщает армейская пресс-служба.

Вечером в среду Израиль зафиксировал 60 ракетных пусков из сектора Газа. Система ПВО «Железный купол» перехватила четыре из запущенных ракет. Отмечается, что большая часть ракет упала на границе, в результате чего никаких разрушений не было.

Наибольший ущерб нанес первый залп по приграничному городе Сдероту. Сообщалось, что ранения получили не менее двух местных жителей.

В ответ на ракетные обстрелы израильская авиация атаковала 12 объектов боевиков в секторе Газа, сообщает RT. По данным военных, ударами были уничтожены некий «центральный логистический комплекс», а также мастерские, где производятся ракеты. В сообщении пресс-службы также указывается разрушенный цементный завод, обслуживающий строительство подземных туннелей боевиков.

По информации Минздрава анклава, к настоящему моменту в больницы поступили четверо раненых палестинцев.

Ситуация в секторе Газа резко обострилась после того, как США приняли решение перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль называет Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, включая восточные районы, которые были завоеваны полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.