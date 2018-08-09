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Консульство РФ проверяет данные о нападении фанатов ПАОК на российских журналистов в Салониках
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    Консульство РФ проверяет данные о нападении фанатов ПАОК на российских журналистов в Салониках

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    Консульство РФ проверяет данные о нападении фанатов ПАОК на российских журналистов в Салониках

    Салоники, 9 августа. Генеральное консульство России в Салониках проверяет информацию о нападении на российских журналистов перед началом матча ПАОК―«Спартак» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба генконсульства РФ.

    Как ранее сообщал российский журналист Ярослав Кулемин, в пресс-ложу, где находились работники СМИ, пытались прорваться агрессивно настроенные фанаты ПАОК. По некоторым данным, которые на данный момент официально не подтверждены, причиной инцидента стал неприличный жест, показанный  греческим болельщикам одним из российских журналистов.

    «Проверяем информацию о нападении на российских журналистов перед началом матча», ― прокомментировали ситуацию в генконсульстве России.

    «Спартак» и ПАОК встретились на поле стадиона «Тумба» в Салониках в эту среду; игра завершилась победой греческой команды. Ответный матч состоится в Москве 14 августа.

    Автор: Антон Зарубин
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