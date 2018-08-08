Каррера назвал причину промаха Промеса в матче «Спартака» против ПАОКа
Салоники, 8 августа. «Спартак» изучит эпизод в матче с греческим ПАОКом, в котором полузащитника красно-белых Квинси Промеса перед пробитием 11-метрового удара болельщики слепили лазерными указками, заявил журналистам главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» потерпел поражение от ПАОКа со счетом 2:3. Счет мог стать ничейным, если бы на 71-й минуте игры полузащитник «Спартака» Квинси Промес точно пробил пенальти. Однако игрок промахнулся. В этот момент сообщалось, что болельщики ПАОК светили ему в глаза лазерной указкой.
Как передает RT, Каррера заявил журналистам, что «безусловно, тот факт, что Промесу светили в глаза, мог повлиять на его игру». Командла собирается пересмотреть данный момент.
Отметим, «Газета.ру» ранее сообщала, что болельщики ПАОКа напали на российских журналистов перед матчем.
#ПАОКСпартак— СЭ Спартак (@spartak_se) August 8, 2018
Перед пенальти Промесу светили в лицо лазерными указками pic.twitter.com/mfez0vdabC