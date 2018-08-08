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Спорт
Каррера назвал причину промаха Промеса в матче «Спартака» против ПАОКа
Спорт
Каррера назвал причину промаха Промеса в матче «Спартака» против ПАОКа
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    Каррера назвал причину промаха Промеса в матче «Спартака» против ПАОКа

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    Каррера назвал причину промаха Промеса в матче «Спартака» против ПАОКа

    Салоники, 8 августа. «Спартак» изучит эпизод в матче с греческим ПАОКом, в котором полузащитника красно-белых Квинси Промеса перед пробитием 11-метрового удара болельщики слепили лазерными указками, заявил журналистам главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

    В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» потерпел поражение от ПАОКа со счетом 2:3. Счет мог стать ничейным, если бы на 71-й минуте игры полузащитник «Спартака» Квинси Промес точно пробил пенальти. Однако игрок промахнулся. В этот момент сообщалось, что болельщики ПАОК светили ему в глаза лазерной указкой.

    Как передает RT, Каррера заявил журналистам, что «безусловно, тот факт, что Промесу светили в глаза, мог повлиять на его игру». Командла собирается пересмотреть данный момент. 

    Отметим, «Газета.ру» ранее сообщала, что болельщики ПАОКа напали на российских журналистов перед матчем.

     

    Автор: Олеся Волкова
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