Педофилы устроили массовую травлю защитника детей в Британии

Лондон, 9 августа. Педофилы устроили охоту на активиста Джоша Блейкли, который, представляясь ребенком в социальный сетях, за три года помог полиции поймать и осудить 28 подозреваемых в сексуальных преступлениях в отношении детей. Как пишет британское издание The Times, 38-летний Блейкли заявил, что стал мишенью для преступников.

По словам активиста, последние шесть месяцев он вынужден скрываться, поскольку злоумышленники создали десятки сайтов, фейковых аккаунтов в соцсетях и видеозаписей, на которых сам Блейкли предстает сексуальным извращенцем.

«Блейкли, который живет на западе Лондона, сказал, что «сообщество педофилов» нацелилось на него в отместку», — пишет издание.

Преступники распространили фейковые кадры, на которых Блейкли якобы держит плакат с лозунгом «Педофилы — это люди!» и требует снизить возраст согласия для мальчиков и девочек до шести лет.

«Если кто-то узнает меня [в фейковых аккаунтах], люди могут подумать, что я сексуальный преступник. Это оказало огромное влияние на меня и мою жизнь. Если вы введете мое имя в поиске Google, то я сразу отображаюсь как сексуальный преступник», — говорит активист.

Блейкли помог поймать многих педофилов благодаря странице в Facebook. В их числе — 58-летний Найджел Стоунбридж, который в 2016 году был приговорен к двум годам лишения свободы за попытку встретиться с девушкой, которой, как он думал, было 14 лет.