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Супруга президента Сирии опубликовала первое после госпитализации обращение
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    Супруга президента Сирии опубликовала первое после госпитализации обращение

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    Супруга президента Сирии опубликовала первое после госпитализации обращение

    Дамаск, 8 августа. Супруга президента Сирии Башара Асада Асма опубликовала обращение в связи со своей госпитализации из-за обнаруженной у нее злокачественной опухоли. Оно было обнародовано канцелярией сирийского президента в Twitter.

    «Я часть народа, научившего мир стойкости, силе и противостоянию трудностям. Моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех прошедших лет», — заявила в своем обращении Асма Асад.

    Как сообщалось ранее,  Асма Асад была госпитализирована в Дамаске после того, как врачи диагностировали у нее раннюю стадию злокачественной опухоли молочной железы. Как пишет телеканал «360», скорее всего первой леди Сирии будет проведена операция по ее удалению. Точного прогноза в настоящий момент нет, так как в раннем возрасте рак, как правило, агрессивнее, чем в пожилом.

     

    Автор: Антон Зарубин
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