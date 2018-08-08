Супруга президента Сирии опубликовала первое после госпитализации обращение

Дамаск, 8 августа. Супруга президента Сирии Башара Асада Асма опубликовала обращение в связи со своей госпитализации из-за обнаруженной у нее злокачественной опухоли. Оно было обнародовано канцелярией сирийского президента в Twitter.

«Я часть народа, научившего мир стойкости, силе и противостоянию трудностям. Моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех прошедших лет», — заявила в своем обращении Асма Асад.

Как сообщалось ранее, Асма Асад была госпитализирована в Дамаске после того, как врачи диагностировали у нее раннюю стадию злокачественной опухоли молочной железы. Как пишет телеканал «360», скорее всего первой леди Сирии будет проведена операция по ее удалению. Точного прогноза в настоящий момент нет, так как в раннем возрасте рак, как правило, агрессивнее, чем в пожилом.