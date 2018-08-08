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В МИД РФ рассказали о будущем Каспийского моря
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    В МИД РФ рассказали о будущем Каспийского моря

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    В МИД РФ рассказали о будущем Каспийского моря

    Москва, 8 августа. На саммите лидеров в казахстанском городе Актау, предположительно, будет подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Как сообщает замглавы МИД РФ Григорий Карасин, водоем получит особый статус, не относящий его ни к морям, ни к озерам.

    В ходе саммита, который пройдет 12 августа, встретятся президенты пяти государств, имеющих выход к Каспийскому морю. В ходе переговоров они должны будут закрепить правовой статус Каспийского моря. Ожидается, что итогам саммита должна стать конвенция о статусе водоема.

    «У Каспийского моря будет особый правовой статус. Это объясняется набором специфических географических, гидрологических и иных характеристик», ― приводит слова Карасина газета «Коммерсантъ».

    По его словам, Каспийское море является внутриконтинентальным водоемом без выхода в Мировой океан и поэтому не может считаться морем. Однако состав воды, особенности дна и размеры Каспия лишают возможности рассматривать его как озеро.

    Вопрос определения правового статуса Каспийского моря возник после распада СССР, когда появилась проблема разграничения его акватории между пятью пограничными странами. Разграничение морей и озер регулируется разными положениями международного права, поэтому возникла необходимость четко определить статус Каспийского моря.

    Автор: Антон Зарубин
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