«Вы же не станете есть борщ бейсбольной битой»: эксперты объяснили, почему лазерное оружие США неэффективно

Москва, 8 августа. США разрабатывают систему лазерного вооружения, которую планируется разместить на бронетранспортере для борьбы, в первую очередь, с крылатыми ракетами. Эксперты же считают подобное вооружение неэффективным, поскольку его создателям до сих пор не удалось решить ряд технических проблем.

По данным специализированных американских СМИ, в Штатах разрабатывают систему лазерного комплекса для сухопутных войск армии. Лазерную пушку предполагается установить на новом грузовом автомобиле повышенной проходимости, который сейчас проходит испытания. Появились и данные о стоимости новой установки: порядка 10 млн долларов. Общая стоимость проекта неизвестна.

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко сообщил в интервью RT, что в будущем лазерное оружие может внести корректировку в характер ведения боевых действий, однако на сегодняшний день работающие над вооружениями ученые не смогли преодолеть ряд технических проблем.

При этом эксперт допускает, что в отдаленном будущем лазерное оружие будут использовать весьма широко. По его словам, подобные виды вооружения разрабатывают и в России. В частности, речь идет о лазерном комплексе «Пересвет», о котором говорил в послании Федеральному собранию Владимир Путин 1 марта 2018 года.

По мнению член-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, эффективность применения лазерных лучей для ослепления противника или, к примеру, для целеуказания доказана.

Однако создание работающего и эффективного боевого оружия на основе лазера в ближайшем будущем он назвал мало вероятным. Эксперт подчеркнул, что «эти технологии требуют огромных финансовых затрат», тогда как есть более дешевые традиционные противоракетные комплексы.