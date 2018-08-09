«Вы же не станете есть борщ бейсбольной битой»: эксперты объяснили, почему лазерное оружие США неэффективно
Москва, 8 августа. США разрабатывают систему лазерного вооружения, которую планируется разместить на бронетранспортере для борьбы, в первую очередь, с крылатыми ракетами. Эксперты же считают подобное вооружение неэффективным, поскольку его создателям до сих пор не удалось решить ряд технических проблем.
По данным специализированных американских СМИ, в Штатах разрабатывают систему лазерного комплекса для сухопутных войск армии. Лазерную пушку предполагается установить на новом грузовом автомобиле повышенной проходимости, который сейчас проходит испытания. Появились и данные о стоимости новой установки: порядка 10 млн долларов. Общая стоимость проекта неизвестна.
Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко сообщил в интервью RT, что в будущем лазерное оружие может внести корректировку в характер ведения боевых действий, однако на сегодняшний день работающие над вооружениями ученые не смогли преодолеть ряд технических проблем.
При этом эксперт допускает, что в отдаленном будущем лазерное оружие будут использовать весьма широко. По его словам, подобные виды вооружения разрабатывают и в России. В частности, речь идет о лазерном комплексе «Пересвет», о котором говорил в послании Федеральному собранию Владимир Путин 1 марта 2018 года.
По мнению член-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, эффективность применения лазерных лучей для ослепления противника или, к примеру, для целеуказания доказана.
Однако создание работающего и эффективного боевого оружия на основе лазера в ближайшем будущем он назвал мало вероятным. Эксперт подчеркнул, что «эти технологии требуют огромных финансовых затрат», тогда как есть более дешевые традиционные противоракетные комплексы.
«Вы же не станете есть борщ бейсбольной битой, когда у вас есть ложка? Так же и с лазерными комплексами ПРО и ПВО обстоит дело», — заключил эксперт.