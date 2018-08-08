Помпео обсудил Сирию, Ливию и Израиль с Палестиной с главой МИД Египта

Вашингтон, 8 августа. В Вашингтоне прошла встреча госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Египта Сэмеха Шоукри, в ходе которой они обсудили как двустороннее сотрудничество между двумя странами, так и ситуацию в Сирии, Ливии, а также – палестино-израильский конфликт.

О встрече Помпео с его египетским коллегой сообщила пресс-служба Госдепартамента США. Переговоры двух министров прошли в американской столице.

«Они обсудили крепкое партнерство США-Египта, американскую военную помощь Египту и тесное сотрудничество по двусторонним и региональным вопросам безопасности, включая Сирию, Ливию, а также усилия по мирному урегулированию между Израилем и Палестиной», ― сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Как писало Федеральное агентство новостей, в конце прошлой недели состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которой обсуждались двусторонние отношения и международная повестка дня.