Сирия новости 9 августа 07.00: САА и ВКС РФ атакуют ИГИЛ в Эс-Сувейде; курды снова провоцируют протесты в Ракке

Сирия, 9 августа. САА и ВКС РФ атакуют ИГИЛ1 в Эс-Сувейде; курды снова провоцируют протесты в Ракке; «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает вооружение на север Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают операцию против ИГИЛ в Эс-Сувейде.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перебросила тяжелое вооружение на север Хамы.

Курды: провоцируют протесты арабского населения в Ракке и Хасаке; перебросили подкрепление в район Хаджина в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

После заявлений курдского командования о взятии под контроль SDF территории вдоль сирийско-иракской границы, основные боевые действия к востоку от Евфрата ведутся в районе прибрежного города Хаджин и ряда соседних деревень. Несмотря на поддержку стран-участников коалиции, «Демократические силы Сирии» по-прежнему не могут добиться прогресса на этом направлении.

По информации Telegram-канала @syriaalhadit, с мест дислокации в Эль-Касре и Абу-Хаммаме в район Хаджина было переброшено несколько отрядов подкрепления из состава «Демократических сил Сирии».

Провинция Ракка

В населенном пункте Эль-Хардия севернее административного центра провинции продолжаются протесты против политики, проводимой курдскими вооруженными формированиями. Как сообщает Euphrates Post, для подавления мирной демонстрации из соседней провинции были отправлены несколько десятков боевиков «Демократических сил Сирии».

Напомним, протестная активность арабского населения на оккупированных курдскими вооруженными формированиями территориях продолжается уже не первый месяц. Недовольство местных жителей вызывает навязывание курдами своей культуры, традиций и обычаев, а также принудительная мобилизация в ряды «Демократических сил Сирии».

Провинция Хама

«Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает тяжелое вооружение в район так называемого Аль-Латаминского выступа. Как пишет Telegram-канал @mrkzemannews25, прибывшие орудия боевиков размещаются на южных окраинах города Кафр-Зита. Напомним, радикалы из антиправительственных группировок, действующих в зоне деэскалации «Идлиб», последнее время стали чаще совершать обстрелы правительственных войск и жилых кварталов прифронтовых населенных пунктов. Кроме этого, джихадисты активно ведут подготовку к ведению боевых действий против правительственных войск, препятствуя процессу политического урегулирования. Как отмечают эксперты, подобное положение дел может вынудить сирийское военное командование начать полномасштабную военную операцию по ликвидации анклава радикальных исламистов на северо-западе Сирии.

Провинция Эс-Сувейда

Ливанский военный журналист Хусейн Мортада рассказал в своем Telegram-канале (@hosienmortada) о ходе операции правительственных войск и ВКС РФ на северо-востоке провинции Эс-Сувейда. По информации источника, подразделения сирийской армии наступают по фронту шириной 75 километров и одновременно на 5 направлениях: Аль-Каср — Ас-Сакия, Аль-Джунейна — Радыма, Аль-Аджалят — Аль-Гайда, Бусан — Ас-Саана и Кысма — Хирбет ад-Дубейна — Таль Кубара. Отмечается, что САА удалось продвинуться на 30 километров вглубь территорий, где действует «Исламское государство»1.

По мнению военных экспертов, активизация террористов в этом районе связана с деятельностью Соединенных Штатов в районе Ат-Танфа. Под прикрытием американских военнослужащих боевики беспрепятственно передвигаются по пустыне Бадия, что создает угрозу не только для провинции Эс-Сувейда, но также Дамаска, Пальмиры и Дейр-эз-Зора.

Провинция Хасака

Как сообщает источник в Twitter @EuphratesPost, в городе Джиср-аш-Шаддади произошла перестрелка между боевиками курдских сил безопасности «Асаиш» и представителями местного арабского племени «Аль-Махасина». Инициатором вооруженного боестолкновения выступили курды, которые при неназванных обстоятельствах ранили члена племени. В ответ на очередной акт агрессии со стороны курдских вооруженных формирований десятки представителей «Аль-Махасина» окружили штаб-квартиру «Асаиш» и потребовали вывода боевиков «Демократических сил Сирии» из провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)