Госдеп назвал дату вступления в силу санкций против РФ по «делу Скрипалей»

Вашингтон, 8 августа. Новые санкции США по «делу Скрипалей» вступят в силу 22 августа, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что санкции вступят в силу спустя 15 дней после уведомления Конгресса. Документ об этом будет опубликован «предположительно 22 августа 2018 года».

По данным Госдепартамента, новые санкции вводятся в связи «использованием агента нервнопаралитического вещества «Новичок» в Солсбери против граждан РФ».

В начале марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон без предъявления каких-либо доказательств мгновенно обвинил в нападении Москву. Российская сторона категорически опровергает все обвинения. В марте глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах.

В начале августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Британия создает атмосферу секретности, а также занимается информационными спекуляциями вокруг расследований в Солсбери, пытаясь не допустить раскрытия истины.

По данным западных СМИ, санкции по «делу Скрипалей» предполагают введение запрета на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного значения. Спустя три месяца могут быть приняты дополнительные ограничения.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью RT отметил ранее, что, стремясь ужесточить санкции в отношении Москвы, Соединенные Штаты только провоцируют ее на конфликт.