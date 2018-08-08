Полмиллиона жителей Турции оказались в зоне бедствия из-за сильных ливней

Анкара, 8 августа. Свыше 500 тысяч жителей Турции оказались в зоне бедствия из-за продолжительных ливней, которые вызвали селевые потоки и наводнения. Об этом сообщает ряд турецких СМИ.

Как сообщается, в турецкой провинции Орду образовались селевые потоки, которые разрушили четыре моста и прервали движение транспорта по крупнейшей магистрали региона.

Кроме того, северо-восточным регионам Турции грозят сильные наводнения, который могут нанести значительный ущерб как инфраструктуре, так и сельскому хозяйству региона. По данным местных СМИ, всего в зоне бедствия могут оказаться не менее полумиллиона человек.

Администрация провинции также крайне обеспокоена тем, что наводнения могут оставить регион без доходов от продажи выращиваемого здесь фундука, пишет «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось об угрозе наводнения в отдельных районах Китая, где уже несколько дней идут непрекращающиеся проливные дожди.