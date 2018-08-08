Адвокаты Трампа отказались соглашаться на условия допроса, предложенные спецпрокурором Мюллером

Вашингтон, 8 августа. Адвокаты американского президента Дональда Трампа заявили, что их не устраивают условия, предложенные спецпрокурором Робертом Мюллером для допроса главы государства по делу о так называемом «российском вмешательстве». Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на собственные источники.

В начале августа ряд СМИ сообщал, что адвокаты Трампа получили письмо от Мюллера, в котором обсуждались условия возможной беседы в рамках дачи показания по делу о «вмешательстве».

Как заявил один из адвокатов президента Джей Секулов, в ответ команда юристов главы США отправила собственное письмо, однако его содержание пока не разглашается. По сообщениям отдельных источников, в нем юристы Трампа предлагают провести допрос в более узком формате, кроме того, адвокаты президента не хотят, чтобы их клиент отвечал на вопросы о своей возможной роли в препятствовании расследованию.

По мнению журналистов New York Times, следующим шагом Мюллера может стать вызов президента на допрос судебной повесткой. Ранее адвокаты Трампа предупреждали, что опротестуют действия прокурора, если он пойдет на такие меры.

Напомним, что Россия неоднократно опровергала обвинения в свой адрес в связи с якобы имевшим место вмешательством в выборы в США, указывая на их полную голословность.