Россия помогает США установить судьбы солдат, погибших в Корейской войне

Вашингтон, 8 августа. Российская сторона оказывает всю возможную помощь для выяснения судеб погибших военных из США в ходе Корейской войны, сообщила врио руководителя представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной деятельности Елена Гриценко.

Гриценко рассказала, что делегация из США прибыла для участия в технических переговорах рабочей группы по войне на Корейском полуострове. Одна из четырех рабочих групп займется вопросами войны в Корее. В среду в ходе встречи стороны проведут технические переговоры, которые, в первую очередь, будут посвящены архивному поиску.

В интервью РИА Новости она подчеркнула, что российская сторона помогает коллегам из Штатов установить судьбы погибших и пропавших без вести американских военных.

По официальным данным, в Корейской войне 1950-1953 годов погибли и пропали без вести порядка 36,6 тыс. военных из США. По данным Пентагона, на территории Северной Кореи остаются останки более пяти тысяч из них.

В минувший понедельник в Вашингтон прибыла делегация РФ. Кроме участия в заседании рабочей группы по Корейской войне делегация 9 августа примет участие в торжественной церемонии у могил моряков Российского императорского флота на кладбище в Брумолле (штат Пенсильвания). Программа визита завершится 10 августа.

Отметим, в начале августа, как сообщала «Газету.ру», президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за возвращенные останки военных США, погибших в годы войны, а также за письмо.