Сирия: двое сирийских военных получили ранения, отражая атаку боевиков в провинции Латакия

Латакия (Сирия), 8 августа. Двое сирийских военных получили ранения, отражая атаку незаконных вооруженных формирований (НВФ) в провинции Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики НВФ ночью попытались атаковать высоту, занятую правительственными силами, в районе населенного пункта Сараф провинции Латакия. Сирийские войска успешно отбили атаку. Однако в бою двое сирийских военнослужащих были ранены.

В ЦПВС добавили, что на севере провинции Хама и в западных районах города Алеппо были зафиксированы случаи снайперских обстрелов по позициям правительственных сил. Боевики также пытались заминировать маршруты передвижения сирийских военнослужащих.

За минувшие сутки обстрелы по позициям САА фиксировались в районе населенных пунктов Икко, Сараф и Нахшебба провинции Латакия, а также по позициям правительственных войск и жилых кварталов в районе Кастелло города Алеппо.