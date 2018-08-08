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Весь мир
Сирия: двое сирийских военных получили ранения, отражая атаку боевиков в провинции Латакия
Весь мир
Сирия: двое сирийских военных получили ранения, отражая атаку боевиков в провинции Латакия
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    Сирия: двое сирийских военных получили ранения, отражая атаку боевиков в провинции Латакия

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    Сирия: двое сирийских военных получили ранения, отражая атаку боевиков в провинции Латакия

    Латакия (Сирия), 8 августа. Двое сирийских военных получили ранения, отражая атаку незаконных вооруженных формирований (НВФ) в провинции Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

    Боевики НВФ ночью попытались атаковать высоту, занятую правительственными силами, в районе населенного пункта Сараф провинции Латакия. Сирийские войска успешно отбили атаку. Однако в бою двое сирийских военнослужащих были ранены.

    В ЦПВС добавили, что на севере провинции Хама и в западных районах города Алеппо были зафиксированы случаи снайперских обстрелов по позициям правительственных сил. Боевики также пытались заминировать маршруты передвижения сирийских военнослужащих.

    За минувшие сутки обстрелы по позициям САА фиксировались в районе населенных пунктов Икко, Сараф и Нахшебба провинции Латакия, а также по позициям правительственных войск и жилых кварталов в районе Кастелло города Алеппо.

    Автор: Олеся Волкова
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