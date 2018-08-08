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Весь мир
Израильские военные атакуют боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
Весь мир
Сирия: двое сирийских военных получили ранения, отражая атаку боевиков в провинции Латакия
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    Израильские военные атакуют боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

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    Израильские военные атакуют боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

    Иерусалим, 8 августа. Армия обороны Израиля наносит удары по объектам палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел, который ранее был совершен из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Израиля.

    «Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам в секторе Газа», — говорится в сообщении​​​.

    Ранее  стало известно, что израильские военные зафиксировали пуск восьми ракет с территории сектора Газа. ПВО Израиля перехватили две ракеты. Не менее четырех ракет разорвались в приграничном израильском городе Сдерот, в результате чего двое мирных жителей получили ранения.

    Автор: Артем Никулин
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