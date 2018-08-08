Израильские военные атакуют боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
Иерусалим, 8 августа. Армия обороны Израиля наносит удары по объектам палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел, который ранее был совершен из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Израиля.
«Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что израильские военные зафиксировали пуск восьми ракет с территории сектора Газа. ПВО Израиля перехватили две ракеты. Не менее четырех ракет разорвались в приграничном израильском городе Сдерот, в результате чего двое мирных жителей получили ранения.