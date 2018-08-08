Миссия Минобороны РФ продолжает работу в США, несмотря на высылку сотрудника

Вашингтон, 8 августа. Высылка руководителя представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом Максима Алексеева из США не повлияла на работу дипмиссии. Об этом заявила врио руководителя представительства Минобороны по организации и ведению военно-мемориальной деятельности Елена Гриценко.

В Минобороны РФ подчеркнули, что деятельность представительства по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом продолжается в полном объеме.

«Мы работаем, мы выполняем все свои обязанности. Когда боец выходит из строя, ряды смыкаются», — отметила Гриценко в беседе журналистами РИА Новости.

По ее словам, дипмиссия никоим образом не сократила свою работу и продолжает ее в полном объеме.

Напомним, что власти США выслали из страны 60 российских дипломатов после инцидента в Солсбери, когда были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти обвинили в причастности к отравлению России, не предоставив никаких доказательств. Москва отрицает причастность к отравлению в Солсбери.