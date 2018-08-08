Греческий ПАОК обыграл «Спартак» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Салоники, 8 августа. Греческий клуб ПАОК одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Игра прошла на стадионе «Тумба» в греческом городе Салоники. Матч судил израильский арбитр Орель Гринфилд.

Первый тайм отметился очень динамичной игрой обеих команд. Уже на седьмой минут «Спартак» открыл счет, благодаря голу Ивелина Попова, получившего передачу от Зобнина. А на 17-й минуте второй гол в пользу москвичей забил Квинси Промес.

На 28-й минуте судья назначил пенальти в ворота «красно-белых», которое успешно реализовал Александар Прийович. А затем ПАОК сравнял счет и даже вырвался вперед, благодаря голам, забитым Димитрисом Лимниосом на 37-й минуте и Димитриосом Пелькасом на 44-й.

Во втором тайме «Спартак» получил шанс сравнять счет, когда арбитр присудил пенальти в ворота греческой команды, однако у Промеса не получилось забить мяч – вратарь греков Пасхалакис угадал направление удара.

Таким образом, игра завершилась со счетом 3:2 в пользу ПАОК. Ответный матч состоится в Москве 14 августа.