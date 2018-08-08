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Россия назвала нетранспарентным запрос помощи ОЗХО в Солсбери
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    Россия назвала нетранспарентным запрос помощи ОЗХО в Солсбери

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    Россия назвала нетранспарентным запрос помощи ОЗХО в Солсбери

    Лондон, 8 августа. Россия считает  нетранспарентным запрос Великобритании о помощи инспекторов ОЗХО в Солсбери и Эймсбери. Об этом сообщает российское посольство в Лондоне.

    «Процедура технической помощи по определению типа нервно-паралитического вещества, к которой в очередной раз прибегают британские власти, к сожалению, является нетранспарентной», — говорится в сообщении.

    Российские дипломаты подчеркнули, что британская сторона откровенно манипулирует положениями Конвенции о запрещении химического оружия. В посольстве напомнили, что Москва предлагала Лондону помощь в расследовании и запрашивала материалы дела в связи с тем, что в Солсбери пострадали российские граждане.

    Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия  в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России.

    Автор: Антон Соколов
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