Россия назвала нетранспарентным запрос помощи ОЗХО в Солсбери

Лондон, 8 августа. Россия считает нетранспарентным запрос Великобритании о помощи инспекторов ОЗХО в Солсбери и Эймсбери. Об этом сообщает российское посольство в Лондоне.

«Процедура технической помощи по определению типа нервно-паралитического вещества, к которой в очередной раз прибегают британские власти, к сожалению, является нетранспарентной», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты подчеркнули, что британская сторона откровенно манипулирует положениями Конвенции о запрещении химического оружия. В посольстве напомнили, что Москва предлагала Лондону помощь в расследовании и запрашивала материалы дела в связи с тем, что в Солсбери пострадали российские граждане.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России.