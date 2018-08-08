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Ходорковский не собирался оплачивать Джемалю командировку в ЦАР
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    Ходорковский не собирался оплачивать Джемалю командировку в ЦАР

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    Ходорковский не собирался оплачивать Джемалю командировку в ЦАР

    Москва, 8 августа. Организатор командировки в Центральноафриканскую Республику погибших российских журналистов Михаил Ходорковский не собирался платить Орхану Джемалю за фильм о частной военной компании, заявил автор Telegram-канала «Палач говорит» Павел Городницкий.

    Источник Городницкого в бывшем окружении олигарха оценил Ходорковского как человека «прижимистого», который призывал остальных работать за идею. В частности, он заявлял, что его проект не коммерческий, так что остальным «зарабатывать надо в других местах».

    Оплату результата работы, но не дороги обещал журналистам главный редактор «Центра управления расследованиям» Андрей Коняхин. Городницкий в интервью «Политике Сегодня» уточнил, что Коняхин договорился с Джемалем о «туре в ЦАР, а четкий гонорар не обговорен».

    На данный момент остается неизвестным, кто собирался выкупить права на фильм и были ли застрахованы жизни журналистов.

    Ходорковский не собирался оплачивать Джемалю командировку в ЦАР

    Во вторник в Москве прошли церемонии прощания с журналистом Орханом Джемалем, режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко, которые погибли 31 июля в ЦАР, передавала «Газета.ру»

    Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы в отставке, член Совета по внешней политике и обороне в интервью RT ранее выдвинул предположения, почему могла произойти трагедия в ЦАР.

    Автор: Олеся Волкова
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