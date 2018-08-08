Курс доллара обновил рекорд 2018 года, превысив 65 рублей

Москва, 8 августа. Курс доллара на Московской бирже продолжил свой рост, обновив максимум 2018 года. Как свидетельствуют данные торгов, курс доллара превысил 65,06 рубля.

Максимальное значение курса доллара по отношению к рублю в этом году наблюдалось 11 апреля, тогда доллар стоил 65, 0575 рубля.

По мнению экспертов, основной причиной роста доллара по отношению к рублю являются опасения относительно возможного введения новых санкций США против России. В частности, ранее сообщалось о подготовке пакета новых санкций, подготовленных республиканцем Линдси Грэмом и его тремя коллегами. В нем речь идет о возможном замораживании средств семи российских банковских структур, а также запрет на ведение ими операций в США.

Кроме курса доллара наблюдается и рост курса евро, который укрепился до 75,55 рубля.