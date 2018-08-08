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Политика
МИД РФ с иронией отреагировал на случайный пуск ракеты над Эстонией
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    МИД РФ с иронией отреагировал на случайный пуск ракеты над Эстонией

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    МИД РФ с иронией отреагировал на случайный пуск ракеты над Эстонией

    Москва, 8 августа. В министерстве иностранных дел России прокомментировали инцидент в небе над Эстонией, в ходе которого пилот истребителя ВВС Испании по ошибке выпустил боевую ракету.

    «Мы же говорили, что военный блок НАТО — бесполезный», — говорится в сообщение на странице МИД РФ в Twitter.

     

    Накануне истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon, который входит в состав миссии НАТО в Эстонии, по ошибке выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM. Инцидент произошел над населенным пунктом Пангоди в районе города Отепя. В момент пуска ракеты в зоне полета находились еще четыре истребителя, в том числе два испанских и два французских.

    После инцидента эстонские военные начали поиск места падения обломков ракеты. Вероятным местом падения ракеты мог стать город Тарту. В поисках ракеты задействованы три вертолета ВВС Эстонии. После инцидента жители города Тарту сообщали о звуках, напоминающих взрыв. К настоящему моменту фрагменты ракеты обнаружить не удалось. 

    Автор: Артем Никулин
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