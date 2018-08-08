Чистое небо над городом: жители и гости Петербурга рассказали, надо ли убрать с улиц провода. ФАН-ТВ
Петербургские власти и активисты в последние годы развернули кампанию, направленную на борьбу с проводами. Многие считают, что небо, расчерченное ими вдоль и поперек, не совместимо с обликом культурной столицы. Съемочная группа ФАН-ТВ выяснила, являются ли провода реальной проблемой для жителей города и мешают ли они гостям Петербурга.
«Ну, а зачем они нужны. По-моему, все цивилизованные страны и мегаполисы избавились от этого», — отмечает жительница Петербурга Кристина Христолюбова.
«Для фотографии мешают. Приходится потом дома сидеть их вытирать, чтобы красиво было все», — рассказывает петербуржец Павел Карпов.
При этом многих гостей города провода совсем не смущают.
«Я не замечаю их. На другие вещи обращаю внимание: красивые здания, какие-то памятники архитектуры», — говорит туристка Надежда Котельникова.
«С детства я запомнил, в Питере много проводов, мне это нравится», — делится мнением гость Санкт-Петербурга Никита Сомряков.
«Вот я когда сейчас фотографировал своего младшего брата, я обратил внимание на провода, и постарался сделать кадр таким образом, чтобы они не попали в него. Если бы их не было, я считаю, что было бы красивее», — отмечает турист Дмитрий Кошелев.
В Петербурге существует проект «Чистое небо», он направлен на то, чтобы избавить центральные улицы от проводов и тросов воздушных линий. Уже «очистили» небо в районе Казанского собора.
«Самая известная программа, которую курирует, ну, по крайней мере, лоббирует администрация Санкт-Петербурга – это программа «Чистое небо». И, собственно, она направлена на то, чтобы решить проблему с захламлением городского пространства проводами. К сожалению, быстро эту проблему не решить. Еще есть значительная доля проводов, которые фактически не используются, и вот такую инвентаризацию провести очень непросто. Поэтому здесь, скорее всего, следующие этапы. Первый этап – это решение юридических вопросов. Второй этап – это перекладка проводов силами операторов связи. И третий этап – те, кто принципиально отказывается или те, кто не имеет вообще разрешения на использование линии связи, их инфраструктуру, так же как и инфраструктуру, которая уже не используется, город будет срезать», — объясняет свою позицию координатор движения «Красивый Петербург» Стив Каддинс.