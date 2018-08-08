 Чистое небо над городом: жители и гости Петербурга рассказали, надо ли убрать с улиц провода. ФАН-ТВ

Петербургские власти и активисты в последние годы развернули кампанию, направленную на борьбу с проводами. Многие считают, что небо, расчерченное ими вдоль и поперек, не совместимо с обликом культурной столицы. Съемочная группа ФАН-ТВ выяснила, являются ли провода реальной проблемой для жителей города и мешают ли они гостям Петербурга.

«Ну, а зачем они нужны. По-моему, все цивилизованные страны и мегаполисы избавились от этого», — отмечает жительница Петербурга Кристина Христолюбова.

«Для фотографии мешают. Приходится потом дома сидеть их вытирать, чтобы красиво было все», — рассказывает петербуржец Павел Карпов.

При этом многих гостей города провода совсем не смущают.

«Я не замечаю их. На другие вещи обращаю внимание: красивые здания, какие-то памятники архитектуры», — говорит туристка Надежда Котельникова.

«С детства я запомнил, в Питере много проводов, мне это нравится», — делится мнением гость Санкт-Петербурга Никита Сомряков.

«Вот я когда сейчас фотографировал своего младшего брата, я обратил внимание на провода, и постарался сделать кадр таким образом, чтобы они не попали в него. Если бы их не было, я считаю, что было бы красивее», — отмечает турист Дмитрий Кошелев.

В Петербурге существует проект «Чистое небо», он направлен на то, чтобы избавить центральные улицы от проводов и тросов воздушных линий. Уже «очистили» небо в районе Казанского собора.