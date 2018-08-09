«Не должен извиняться за правду»: имам заступился за оскорбившего мусульманок Джонсона

Лондон, 9 августа. Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон, сравнивший мусульманок в бурках с «почтовыми ящиками», не должен извиняться за то, что «сказал правду». Так считает известный имам Тадж Харгей, заступившийся за политика после того, как к критике в его адрес присоединилась лидер тори Рут Дэвидсон, пишет британская газета Times.

Джонсон сравнил женщин, покрывающих лицо, с «банковскими грабителями» и «почтовыми ящиками», после чего отказался извиняться за провокационную шутку, вызвавшую волну возмущения политиков и общественности.

Однако имам Оксфордской исламской конгрегации Тадж Харгей встал на сторону Джонсона, заявив, что он не должен «извиняться за то, что сказал правду». Религиозный деятель подчеркнул, что Коран не требует обязательного ношения бурки, и заявил, что закрывать лицо женщинам предписывают только «религиозные экстремисты и воинствующие исламисты».

Как отмечает издание, Харгей не в первый раз критикует ношению никаба. Он также известен тем, что позволяет мужчинам и женщинам молиться вместе, и является противником существования мусульманских школ.

Ранее лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон призвала Джонсона извиниться, утверждая, что он намеренно оскорбил мусульманок. «Я думаю, что он точно знал, что он делает», — заявила она.

Принести извинения экс-главу МИД Британии призвала и премьер королевства Тереза Мэй. Сам Джонсон извиняться отказался, назвав нападки на него «нелепыми».