ПАОК обвинил российского журналиста в провокации перед матчем со «Спартаком»

Солоники, 8 августа. Греческий футбольный клуб ПАОК заявил, что российский журналист якобы устроил провокацию перед началом матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с российским «Спартаком».

«Небольшой инцидент произошел, когда российские журналисты пытались пройти через толпу болельщиков ПАОК, один из них показал в сторону фанатов жест, — говорится в сообщении клуба.

В ПАОК также добавили, что инцидент был быстро урегулирован благодаря вмешательству сотрудников службы безопасности.

Ранее российские журналисты сообщили о нападении греческих фанатов перед началом матча.

Корреспондент портала «Чемпионат» Дмитрий Егоров сообщил, что перед началом матча фанаты ПАОК нападали на всех журналистов славянской внешности, пытаясь отобрать аккредитации, личные вещи и деньги. По предварительным данным от действий болельщиков ПАОК пострадали несколько российских журналистов.