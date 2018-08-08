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ПАОК обвинил российского журналиста в провокации перед матчем со «Спартаком»
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    ПАОК обвинил российского журналиста в провокации перед матчем со «Спартаком»

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    ПАОК обвинил российского журналиста в провокации перед матчем со «Спартаком»

    Солоники, 8 августа. Греческий футбольный клуб ПАОК заявил, что российский журналист якобы устроил провокацию перед началом матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с российским «Спартаком».

    «Небольшой инцидент произошел, когда российские журналисты пытались пройти через толпу болельщиков ПАОК, один из них показал в сторону фанатов жест, — говорится в сообщении клуба.

    В ПАОК также добавили, что инцидент был быстро урегулирован благодаря вмешательству сотрудников службы безопасности.

    Ранее российские журналисты сообщили о нападении греческих фанатов перед началом матча.

    Корреспондент портала «Чемпионат» Дмитрий Егоров сообщил, что перед началом матча фанаты ПАОК нападали на всех журналистов славянской внешности, пытаясь отобрать аккредитации, личные вещи и деньги. По предварительным данным от действий болельщиков ПАОК пострадали несколько российских журналистов. 

    Автор: Артем Никулин
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