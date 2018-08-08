Бывший комик-пародист был выдвинут на должность премьер-министра Словении

Любляна, 8 августа. На должность главы премьер-министра Словении был выдвинут бывший комик-пародист и экс-мэр провинциального города Камник Марьян Шарец. Об этом сообщает пресс-служба президента Словении Борута Пахора, встретившегося накануне с кандидатом.

В поддержку Шареца выступили пять левых партий парламента, собрав в пользу кандидата 43 подписи. Для избрания премьер-министром ему необходимо получить 46 голосов депутатов из 90. Голосование по его кандидатуре пройдет в следующую пятницу.

По мнению ряда экспертов, Шарец получит поддержку партии «Левые», в распоряжении которой девять мандатов. Она не входит в правящую коалицию, но оставляет за собой возможность сотрудничества.

Парламентские выборы в Словении прошли 3 июня, на которых партия кандидата в премьер-министры «Список Марьяна Шареца», заняла второе место. Если сорокалетний Шарец будет избран, он станет самым молодым премьером в истории Словении, а управлять страной впервые будет правительство меньшинства, так как глава победившей на выборах Словенской демократической партии (SDS) Янез Янша объявил, что не сумел собрать большинства голосов в парламенте.