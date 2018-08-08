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Политика
Сафроноков рассказал о попытке сорвать нормализацию отношений РФ и Грузии в Совбезе ООН
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    Сафроноков рассказал о попытке сорвать нормализацию отношений РФ и Грузии в Совбезе ООН

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    Сафроноков рассказал о попытке сорвать нормализацию отношений РФ и Грузии в Совбезе ООН

    ООН, 8 августа. Переговоры в Совете безопасности ООН по Грузии были направлены на срыв отношений между Москвой и Тбилиси. Об этом журналистам рассказал заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков.

    По его словам, инициаторы встречи в ООН хотят срыва отношений между двумя странами. Он отметил, что российские власти начали процесс нормализации российско-грузинских отношений совместно с международными посредниками и попытка срыва не повлияет на эту работу.

    «Те, кто созывали это заседание, хотели в том числе подорвать процесс нормализации отношений между Россией и Грузией. Теперь мы переступили через это заседание и продолжим нашу работу», — заявил Сафронков.

    Он отметил, что российские власти начали процесс нормализации российско-грузинских отношений совместно с международными посредниками.

    Напомним, что закрытые консультации, посвященные десятой годовщине грузино-осетинского конфликта в Южной Осетии, были созваны по инициативе Франции, США и Великобритании.

    Ранее МИД РФ назвали главный урок событий августа 2008 года на Кавказе, а  премьер-министр Дмитрий Медведев, занимавший пост президента РФ в 2008 году,  рассказал, зачем бывший президент Грузии Михаил Саакашвили напал на Южную Осетию.

    Напомним, что в ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня «Град», а затем грузинские войска атаковали Цхинвал. Российские власти приняли решение защитить жителей Южной Осетии и ввели войска на территорию республики. После пяти дней боевых действий грузинские войска отступили и покинули территорию республики. Факт грузинской агрессии официально подтвердила  Международная комиссия по расследованию причин конфликта на Кавказе в 2009 году.

    Автор: Денис Коробейников
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