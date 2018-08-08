Напавший на консульство РФ психически больной житель Кипра просил политического убежища

Москва, 8 августа. В посольстве России на Кипре сообщили подробности инцидента с местным жителем, пытавшимся прорваться на территорию почетного консульства РФ в Лимасоле.

Как сообщает пресс-служба диппредставительства, инцидент произошел во вторник около часу дня. 44-летний гражданин Республики Кипр протаранил на автомобиле ограду консульства РФ. После этого он попытался ворваться в здание, для этого разбил стекло входной двери.

Полиция подоспела оперативно. Совместно с сотрудниками консульства дебошира обезвредили. В результате инцидента никто не пострадал. В посольстве добавили, что правоохранители не квалифицируют произошедшее как теракт.

«По имеющейся информации, киприот страдает психическим расстройством и находится на учете в соответствующем кипрском медицинском учреждении», — говорится в сообщении посольства. По предварительным данным медиков, в момент нападения он был в невменяемом состоянии.

В момент атаки мужчина кричал, что его преследуют некие спецслужбы и просил политического убежища в РФ. В дипмиссии обратили внимание, что ряд кипрских СМИ недостоверно передали информацию, заявив, что нападавший утверждал, будто является целью «российских спецслужб» и даже «КГБ».

Как сообщала «Газета.ру», дебошира перевели в городскую больницу для прохождения осмотра у психиатра.