Генконсульство РФ прокомментировало стрельбу в больнице Нью-Йорка

Нью-Йорк, 8 августа. Неизвестный мужчина открыл огонь в больнице Westchester Medical Center, расположенной в пригороде Нью-Йорка. В результате происшествия погибла женщина.

Согласно предварительной информации, мужчина, открывший огонь, и убитая им женщина были супругами. Позже сам стрелок был найден мертвым с огнестрельным ранением. Полиция уже оцепила больницу. Как сообщает «Газета Кемерова», стрельба произошла на четвертом этаже медцентра, рассчитанного на 652 пациента.

Генконсульство России в Нью-Йорке отмечает, что сведений о пострадавших россиянах пока не поступало.

В связи с сообщениями в СМИ о перестрелке в больнице Westchester Medical Center в северном пригороде Нью-Йорка информируем, что на данный момент сведений о россиянах, пострадавших в ходе данного инцидента, в Генконсульство России в Нью-Йорке не поступало. — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) August 8, 2018

Напомним, что 17 июня неизвестный открыли огонь по посетителям выставки Art All Night в американском городе Трентон штата Нью-Джерси. В результате происшествия погиб один человек, 20 получили ранения. Предполагаемый стрелок был ликвидирован полицией.