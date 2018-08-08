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Генконсульство РФ прокомментировало стрельбу в больнице Нью-Йорка
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    Генконсульство РФ прокомментировало стрельбу в больнице Нью-Йорка

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    Генконсульство РФ прокомментировало стрельбу в больнице Нью-Йорка

    Нью-Йорк, 8 августа. Неизвестный мужчина открыл огонь в больнице Westchester Medical Center, расположенной в пригороде Нью-Йорка. В результате происшествия погибла женщина.

    Согласно предварительной информации, мужчина, открывший огонь, и убитая им женщина были супругами. Позже сам стрелок был найден мертвым с огнестрельным ранением. Полиция уже оцепила больницу. Как сообщает «Газета Кемерова», стрельба произошла на четвертом этаже медцентра, рассчитанного на 652 пациента.

    Генконсульство России в Нью-Йорке отмечает, что сведений о пострадавших россиянах пока не поступало.

    Напомним, что 17 июня неизвестный открыли огонь по посетителям выставки Art All Night в американском городе Трентон штата Нью-Джерси. В результате происшествия погиб один человек, 20 получили ранения. Предполагаемый стрелок был ликвидирован полицией.

    Автор: Антон Соколов
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