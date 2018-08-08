ПАОК — «Спартак» — 3:2. Красно-белые уступили в пером тайме

Афины, 8 августа. Первый тайм матча отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОКа и «Спартака» завершился о счетом 3:2 в пользу греческой команды.

Красно-белые вели в счете по ходу тайма, но уже на 29-й минуте встречи растеряли свое преимущество и позволили хозяевам не просто сравнять счет, но и уйти на перерыв с «победой».

На седьмой минуте встречи счет на табло уже стал 0:1 в пользу гостей — Ивелин Попов с линии штрафной отправил мяч в правый угол сетки ворот. Спустя десять минут преимущество москвичей удвоилось — здесь отличился Квинси Промес.

Лидерство красно-белые все же не смогли надолго закрепить за собой. На 29-й минуте арбитр зафиксировал у Романа Зобнина игру рукой и назначил одиннадцатиметровый удар. Александр Прийович, обхитрив российского голкипера Александра Максименко, низом пробил почти по центру. Димитриос Лимниос уже на 37-й минуте «ликвидировал» преимущество «Спартака» и сравнял счет. За минуту до окончания основного времени первого тайма Димитриос Пелкас закатил мяч в сетку красно-белых — 3:2.

ПАОК принимает у себя московский «Спартак» на стадионе «Тумба». Встреча началась в 20.00 по московскому времени.