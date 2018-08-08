Глава Косово предложит Белграду отказаться от населенных албанцами районов Сербии

Приштина, 8 августа. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил, что на переговорах с Белградом в Брюсселе намерен предложить присоединить к республике населенные албанцами районы Сербии.

«Корректировка границы предполагает полное присоединение Прешево, Медведже и Буяновца к Косово. Это был бы транспарентный и ответственный процесс примирения между Косово и Сербией», — заявил Тачи.

По его словам, данную инициативу поддерживают политические лидеры албанских общин Медведже, Прешево и Буяноваца, которые находятся в Сербии. Тачи также добавил, что в случае согласия сторон он готов изменить конституцию Косово.

Стоит отметить, что в южных районах центральной Сербии находятся муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа, часть населения которых составляют албанцы. Лидеры этих общин периодически выступают с требованием интеграции муниципалитетов в состав самопровозглашенной республики Косово.