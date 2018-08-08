Американская киноакадемия ввела новую номинацию на «Оскар»

Москва, 8 августа. Американская киноакадемия проголосовала за введение новой номинации на премию «Оскар» — Лучший популярный фильм, сообщает интернет-портал IndieWire.

В киноакадемии заявили, что хотят создать номинация, в которой бы отмечались достижения в популярном кино. Однако, что касается критериев выбора кинолент, которые смогут претендовать на статуэтку в этой номинации, то они будут объявлены позднее, как и другие детали номинации.

Кроме введения новой номинации руководство Академии приняло решение изменить порядок проведения церемонии. Теперь номинации, которые не особо пользуются популярностью у зрителей, не будут показывать в режиме онлайн на телевидении, это позволит сократить время церемонии в эфире.

Также стало известно, что 92-я церемония награждения пройдет 9 февраля 2020 года, а не 23 февраля, как было сообщено ранее. 91-я церемония вручения «Оскара» состоится, как и планировалось, 23 февраля следующего года в театре Dolby в Лос-Анджелесе.