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Американская киноакадемия ввела новую номинацию на «Оскар»
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    Американская киноакадемия ввела новую номинацию на «Оскар»

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    Американская киноакадемия ввела новую номинацию на «Оскар»

    Москва, 8 августа. Американская киноакадемия проголосовала за введение новой номинации на премию «Оскар» — Лучший популярный фильм, сообщает интернет-портал IndieWire.

    В киноакадемии заявили, что хотят создать номинация, в которой бы отмечались достижения в популярном кино. Однако, что касается критериев выбора кинолент, которые смогут претендовать на статуэтку в этой номинации, то они будут объявлены позднее, как и другие детали номинации. 

    Кроме введения новой номинации руководство Академии приняло решение изменить порядок проведения церемонии. Теперь номинации, которые не особо пользуются популярностью у зрителей, не будут показывать в режиме онлайн на телевидении, это позволит сократить время церемонии в эфире.

    Также стало известно, что 92-я церемония награждения пройдет 9 февраля 2020 года, а не 23 февраля, как было сообщено ранее. 91-я церемония вручения «Оскара» состоится, как и планировалось, 23 февраля следующего года в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

    Автор: Дарья Смолина
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