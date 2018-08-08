Минфин РФ объяснил, кому США могут навредить санкциями против госдолга

Москва, 8 августа. Обсуждаемые в настоящее время санкции США против российского госдолга в первую очередь навредят держателям российских облигаций. Об этом в среду сообщил официальный представитель министерства финансов России.

По его словам, все предыдущие подобные инициативы США не имели какого-либо долгоиграющего эффекта.

«Подобные новости, безусловно, весьма болезненны для иностранных держателей ОФЗ. В то же время предыдущие инициативы подобного рода в отношении российских гособлигаций не имели развития», — отметил представитель Минфина.

В ведомстве также напомнили, что министерство финансов США в своем докладе Конгрессу указало на негативные последствия, с которыми могут столкнуться американские инвесторы, покупающие российские облигации, в случае введения санкций.

По мнению бывшего сотрудника по России и Евразии в составе Национального разведывательного совета США Юджин Румера, новые американские ограничения повторят судьбу предыдущих санкций и провалятся.