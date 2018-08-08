Меню
Экономика
Минфин РФ объяснил, кому США могут навредить санкциями против госдолга
Весь мир
Сирия: двое сирийских военных получили ранения, отражая атаку боевиков в провинции Латакия
Следующая новость
Загрузка...

    Минфин РФ объяснил, кому США могут навредить санкциями против госдолга

    671

    Минфин РФ объяснил, кому США могут навредить санкциями против госдолга

    Москва, 8 августа. Обсуждаемые в настоящее время санкции США против российского госдолга в первую очередь навредят держателям российских облигаций. Об этом в среду сообщил официальный представитель министерства финансов России.

    По его словам, все предыдущие подобные инициативы США не имели какого-либо долгоиграющего эффекта.

    «Подобные новости, безусловно, весьма болезненны для иностранных держателей ОФЗ. В то же время предыдущие инициативы подобного рода в отношении российских гособлигаций не имели развития», — отметил представитель Минфина.

    В ведомстве также напомнили, что министерство финансов США в своем докладе Конгрессу указало на негативные последствия, с которыми могут столкнуться американские инвесторы, покупающие российские облигации, в случае введения санкций.

    По мнению бывшего сотрудника по России и Евразии в составе Национального разведывательного совета США Юджин Румера, новые американские ограничения повторят судьбу предыдущих санкций и провалятся.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.