Израильская армия опубликовала видео запуска ракет из сектора Газа

Тель-Авив, 8 августа. Армия обороны Израиля зафиксировала восемь запусков ракет с территории сектора Газа. Пострадал один израильтянин.

Две ракеты из них взорвались на территории города Сдерот, который находится на границе сектора Газа, еще две перехватили израильские ПВО.

«Были засечены восемь запусков ракет по Израилю из сектора Газа, система ПВО «Железный купол перехватила две из них», — сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Raw footage: children in the city of Sderot, Israel, running as a rocket from Gaza explodes near them pic.twitter.com/opqy7XDCp8 — IDF (@IDFSpokesperson) August 8, 2018

В результате обстрела пострадали два местных жителя. 34-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а еще один 20-летний мужчина — легкие ранения. Кроме того, медицинская помощь потребовалась еще восьми горожанам.

Ранее танк Армии обороны Израиля атаковал пост ХАМАС, после того как боевики открыли огонь по израильским строителям. Они возводили фортификационные сооружения на границе сектора Газа.