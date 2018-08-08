В Одессе отменили выступление нобелевского лауреата Алексиевич из-за угроз националистов

Одесса, 8 августа. Выступление лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич в Одессе отменили из-за угроз украинских националистов в адрес организаторов мероприятия. Об этом сообщает одесское интернет-издание «ТАЙМЕР».

Алексиевич неоднократно выступала с заявлениями в поддержку Украины, а также с осуждением действий руководства Российской Федерации. Однако даже русофобские высказывания Алексиевич не спасли писательницу от гнева националистов, который был вызван ее заявлением о том, что украинцы входили в ряды карательных фашистских отрядов во времена Великой Отечественной войны. Кроме того, писательница обвинила украинцев в причастности к Холокосту.

«Каратели, которые работали на территории Белоруссии, они были все с Украины. И более того, не только в Литве, в Латвии уничтожили, сами уничтожили евреев еще до того, как успели прийти немцы. Но это было и на Украине», — заявила писательница во время выступления в США в 2016 году.

За это высказывание писательница попала в базу «Миротворца». Организаторы выступления Алексиевич в Одессе заявили, что украинские националисты пообещали им серьезные неприятностями в случае приезда писательницы в Одессу. В конечном итоге организаторы были вынуждены отменить выступление Алексиевич.

Светлана Алексиевич родилась в Ивано-Франковске. Она является автором произведений в жанре художественно-документальной прозы. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года.