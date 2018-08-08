Сирия, 8 августа. Курды подверглись атаке «спящих ячеек» ИГИЛ1 на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Армия САР обнаружила тайник с вооружением боевиков к северу от Хомса. «Ан-Нусра»*** разворачивает дополнительные силы в Идлибе для продолжения операции против сторонников примирения, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили тайник с вооружением и боеприпасами боевиков к северу от Хомса; обеспечили все условия для возвращения жителей в город Аль-Хамидия в Эль-Кунейтре.

Курды: подозреваются в организации взрыва в городе Дараат Изза к северо-западу от Алеппо; потеряли трех своих радикалов в результате атаки «спящих ячеек» ИГИЛ на восточном берегу Евфрата в Дейр-эз-Зоре.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): разворачивает дополнительные силы в Идлибе для продолжения операции против сторонников примирения.

Международная коалиция: формирует новый военных объект ВС США на севере провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

В городе Дараат Изза, расположенном к северо-западу от Алеппо, сработало самодельное взрывное устройство, сообщает Jisr TV. Сведения о количестве возможных жертв среди гражданского населения и объеме разрушений в данный момент устанавливаются. Данный населенный пункт находится в оккупации турецких солдат и боевиков подконтрольных Анкаре отрядов Сирийской свободной армии (ССА)**. Местные активисты уверены, что бомба была заложена курдскими радикалами Отрядов народной самообороны (YPG), которые активизировали диверсионную деятельность в северо-западной части региона в рамках антитурецкой операции «Гнев оливок».

Провинция Хомс

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) обнаружили различные виды оружия и боеприпасов, некоторые из которых были изготовлены в Израиле и странах Западной Европы, в тайнике, принадлежавшем боевикам-исламистам, к северу от Хомса, передает PressTV. Данный схрон джихадистов был найден во время операции по очистке района города Аль-Хула от мин, СВУ и растяжек, оставленных боевиками перед эвакуацией из Растанского котла. Среди прочего были изъяты крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки западного производства, а также израильские гранаты и штурмовые винтовки. Напомним, подавляющая часть вооруженных бандгрупп, дислоцировавшихся здесь, покинули данный регион на границе провинций Хомс и Хама в мае этого года добровольно — после договоренностей с правительством САР и российским координационным центром.

Провинция Дейр-эз-Зор

Подпольные группы «Исламского государства»1, сохраняющие широкое присутствие за Евфратом, совершили нападение на блокпост Демократических сил Сирии (SDF)****, состоящих преимущественно из курдских отрядов YPG, около населенного пункта Хавидж, который располагается параллельно городу Меядин на другой стороне от реки. Согласно сведениям Halab Today TV, террористы уничтожили по меньшей мере трех курдских радикалов. Еще несколько бойцов SDF получили ранения.

Продолжают поступать сообщения о том, что американские вооруженные силы не прекращают создавать военную инфраструктуру на территориях, контролируемых союзными «Демократическими силами». Так, по информации новостного центра SMM Syria, в настоящее время солдаты армии Соединенных Штатов формируют новую базу в нескольких километрах к северу от города Аль-Табни, расположенного на восточном побережье Евфрата недалеко от границы с соседней провинцией Ракка.

Провинция Идлиб

Главари террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой», намерены продолжать рейды в провинции Идлиб с целью захвата в плен всех сторонников примирения с официальным правительством САР. Согласно данным ресурса боевиков в Twitter (@QalaatAlMudiq), террористы развернули дополнительные силы в южных районах региона в целях дальнейшего развития данной операции. Напомним, ранее местный медиа-центр Idlib24 сообщал, что «Ан-Нусра», «Ахрар аш-Шам» и другие формирования, относящиеся к самой радикальной части так называемой вооруженной оппозиции, задержали уже не меньше 70 человек в городе Маарет Ан-Нуман и других населенных пунктах Южного Идлиба, рассчитывая не дать более умеренным группировкам наладить мирный диалог с Дамаском.

Провинция Эль-Кунейтра

Сотни граждан вернулись в свои дома в городе Аль-Хамидия к северу от Эль-Кунейтры после того, как он был полностью зачищен от следов присутствия террористов усилиями САА, передает SANA. Накануне потоки населения были замечены в районе населенных пунктов Джаббата Аль-Хашаб, Тринджа и Уфания, находящихся еще немного севернее. Таким образом, перемещенные лица, бежавшие из своих домов из-за произвола «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников, продолжают стремительно возвращаться в регион, стремясь как можно скорее вернуться к прежней мирной жизни. В период активной фазы боевых действий в Эль-Кунейтре Аль-Хамидия находилась в оккупации джихадистов. Со стороны данного поселения террористы регулярно вели огонь по соседнему городу Аль-Баас.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)