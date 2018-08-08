Эксперты ООН подсчитали ущерб в Сирии за семь лет войны

Москва, 8 августа. Сирийская экономика потеряла 400 млрд долларов за те семь лет, что идет гражданская война в стране. Такие данные привели эксперты комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА).

«Дискуссия была сфокусирована на оценке объема ущерба для физического капитала и его распределения в секторах экономики, который, согласно экспертам ЭСКЗА, составил более 388 миллиардов долларов США», — говорится в сообщении комиссии.

Отметим, что специалисты ООН учитывали только прямые финансовые потери. Они не брали в расчет бегство квалифицированных рабочих из страны и другие человеческие потери.

Война в Сирии продолжается с весны 2011 года. Изначально конфликт был локальным, однако позже к нему присоединилось множество стран и военных группировок. Западные государства, которые поддерживают оппозицию Сирии, требуют отставки президента САР Башара Асада. Сторонники Дамаска настаивают на том, чтобы нового руководителя арабской республики выбирал сирийский народ, а не зарубежные силы.



Россия активно помогает восстановлению Сирии и возвращению беженцев. Она призывает западные страны подключиться к этой работе вместо того, чтобы накладывать на Дамаск новые санкции.