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ПАОК — «Спартак» — 1:2. Красно-белые ведут в счете
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    ПАОК — «Спартак» — 1:2. Красно-белые ведут в счете

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    ПАОК — «Спартак» — 1:2. Красно-белые ведут в счете

    Афины, 8 августа. Московский «Спартак» ведет в счет в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОК — 2:1.

    Автором первого гола стал Ивелин Попов, который отправил мяч в правый от себе угол с линии штрафной на седьмой минуте. Спустя десять минут удвоил счет во встрече Квинси Промесс. Арбит зафиксировал игру рукой у Романа Зобнина и назначил пенальти — греки успешно реализовали 11-метровый удар. 

    Матч ПАОК — «Спартак» проходит на стадионе «Тумба» в Салониках. Игра стартовала в 20.00 по московскому времени. Стоит отметить, что эту игру москвичи проводят без поддержки своих болельщиков с трибун.

    Автор: Дарья Смолина
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