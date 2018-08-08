ПАОК — «Спартак» — 1:2. Красно-белые ведут в счете

Афины, 8 августа. Московский «Спартак» ведет в счет в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОК — 2:1.

Автором первого гола стал Ивелин Попов, который отправил мяч в правый от себе угол с линии штрафной на седьмой минуте. Спустя десять минут удвоил счет во встрече Квинси Промесс. Арбит зафиксировал игру рукой у Романа Зобнина и назначил пенальти — греки успешно реализовали 11-метровый удар.

Матч ПАОК — «Спартак» проходит на стадионе «Тумба» в Салониках. Игра стартовала в 20.00 по московскому времени. Стоит отметить, что эту игру москвичи проводят без поддержки своих болельщиков с трибун.