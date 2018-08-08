Конгрессмена США арестовали по подозрению в торговле секретными данными

Вашингтон, 8 августа. Сотрудники правоохранительных органов арестовали члена Конгресса США, представителя республиканской партии Криса Коллинза по подозрению в торговле секретной информацией, пишет CNBC.

Его подозревают в торговле инсайдерской информацией австралийской биотехнологической компании Innate Immunotherapeutics, в состав совета директоров которой он входит.

По информации издания, прошлым летом Коллинз рассказал результаты тестирования лекарств своему сыну, который играет на бирже. А он, в свою очередь, передал эту информацию отцу невесты и неназванному числу лиц. Они, использовав полученные от Коллинза данные, принимали решения о покупке или продаже акций компании. Отмечается, что сыну и отцу невесты сына также предъявлены обвинения.