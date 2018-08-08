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Порошенко сделал сыну шикарный подарок — СМИ
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    Порошенко сделал сыну шикарный подарок — СМИ

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    Порошенко сделал сыну шикарный подарок — СМИ

    Киев, 8 августа. Украинский президент Петр Порошенко подарил своему сыну Алексею крупную сумму денег и права на загородную резиденцию.

    Депутат Верховной Рады Алексей Порошенко стал обладателем 1,1 миллиона гривен (2,5 миллиона рублей) и правами часть загородной резиденции в селе Козина, стоимость которой составляет 9,5 миллионов гривен (23 миллиона рублей), об этом сообщает «Страна.ua»

    Общая площадь дома – 1300 квадратных метров. В декларации за 2017 год Петр Порошенко  указывал, что строение полностью принадлежит ему, а общая стоимость дома составляет более 30 миллионов гривен (72 миллиона рублей).

    Напомним, ранее Петра Порошенко уличили во лжи о семейном отдыхе в Испании.

    Автор: Денис Коробейников
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