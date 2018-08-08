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«Берут нас за шкирку и тащат под трибуны»: российские журналисты рассказали о нападении фанатов ПАОК в Греции
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    «Берут нас за шкирку и тащат под трибуны»: российские журналисты рассказали о нападении фанатов ПАОК в Греции

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    «Берут нас за шкирку и тащат под трибуны»: российские журналисты рассказали о нападении фанатов ПАОК в Греции

    Солоники, 8 августа. Фанаты греческого клуба ПАОК напали на российских журналистов, которые должны были освещать матч с московским «Спартаком» в Солониках. Об этом заявил в среду журналист Дмитрий Егоров.

    «Актив ПАОК залетел в ложу прессы. По лицу досталось журналистам Матч ТВ и тд», — пишет он в Twitter.

    Как сообщают СМИ, инцидент произошел на стадионе «Тумба». Болельщики, несмотря на присутствие полиции и стюардов, ворвались в ложу для прессы и несколько раз ударили представителей прессы.

    «Такого никогда не было. Только что десятка ПАОК прыгнула на русских журналистов. Короткая потасовка, и стюарды берут нас за шкирку и тащат под трибуны. Теперь переписывают данные», — рассказал заместитель шефа отдела футбола «Спорт Экспресс» Дмитрий Зеленов.

    Матч «Спартак» — ПАОК начался в 20.00 по московскому времени. На седьмой минуте игры игрок «Спартака» Ивелин Попов забил первый гол в ворота противника. Второй гол «Спартака» оформил Куинси Промес. Счет игры на данный момент составляет 0:2 в пользу россиян.

    Автор: Антон Соколов
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