Горькая правда о «реальной Америке»: USA Really помогает понять, что происходит в США

Нужно честно признать, что в России о США особые представления — а в последнее время все, что происходит в этой стране, рассматривается через призму новой холодной войны. Крайняя политическая поляризация внутри Америки и масса самых разнообразных проблем способствуют восприятию США как квинтэссенции если не зла, то как минимум всяческих пороков (достаточно вспомнить законы об однополых браках или регулярные поиски разных монстров за границей, которые обвиняются во всех смертных грехах).

После победы Дональда Трампа на выборах президента США усилия демократов по его дискредитации, а также попытки обвинить Россию в хакерских взломах и разных вмешательствах в избирательный процесс несколько разнообразили спектр критики со стороны корпоративных масс-медиа внутри США.

Однако как правильно понимать происходящее внутри этой страны? Разве не сами американцы придумали для Хиллари Клинтон (американский политик, член Демократической партии. — Прим. ФАН) псевдоним Killary? Разве не сами американцы называли некоторых конгрессвумен не иначе как ведьмами с Капитолийского холма? Если не брать во внимание всевозможных сторонников теорий заговора (включая экстравагантную версию о рептилоидах, которые контролируют США), то за подобными мифами, клише и ярлыками можно обнаружить неопровержимые факты.

Часть из них содержится в подготовленном аналитиками информационного агентства USA Really масштабном исследовании, после обнародования даже маленьких фрагментов которого аккаунты «Реалий США» были немедленно «выпилены» из всех американских социальных сетей.

Возьмем хотя бы фактор феминистской геронтократии (т. е. власти старух) в Демократической партии США. Про Хиллари Клинтон и так достаточно известно.

Но в этой партии есть и Максин Уотерс, которой 15 августа исполнится 80 лет — она член Палаты представителей США от 43-го избирательного округа Калифорнии с января 2013 года и бывший председатель Черного кокуса Конгресса. В России она стала известна после звонка пранкеров Вована и Лексуса (общественные деятели Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, практикующие телефонные розыгрыши. — Прим. ФАН), которые рассказали ей, что «русские хотят вмешаться в выборы в Лимпопо и поставить там свою марионетку Айболита».

Во время беспорядков в Лос-Анжелесе в 1992 г. она восхваляла бандитов, которые до смерти забили водителя грузовика Реджинальда Денни (всего погибли 50 человек, общий ущерб, нанесенный из-за поджогов зданий, составил 1 млрд долларов). Также она обвинила Дональда Трампа в том, что он «изолировал США от своих союзников в угоду двух самых опасных врагов — лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина».

Есть дама немного помоложе — 78-летняя Нэнси Пелоси — лидер фракции меньшинства (демократов) в Палате представителей Конгресса США и депутат Палаты представителей от 12-го избирательного округа штата Калифорния. Обладает состоянием около 100 млн долларов, активно поддерживает аборты, представителей сексуальных меньшинств и за время своей карьеры успела вляпаться в несколько крупных политических скандалов (например, чрезмерное использование авиации за счет налогоплательщиков).

Но у американского политического феминизма по линии Демократической партии есть и иное лицо — харизматичная 28-летняя «латинос» Александриа Окасио-Кортес, которая на июньских праймериз победила статусного демократа с большим политическим багажом Джо Кроули. В США считают, что она еще более левая, чем Берни Сандерс, спекулировавший на теме социализма во время последних президентских выборов (но отдавший голоса в пользу Хиллари Клинтон). Себя Окасио-Кортес называет не иначе как демократической социалисткой и пользуется популярностью у американского электората. Интересно, что, как и Трамп, она является аутсайдером и строила предвыборную кампанию по своим собственным клише с опорой на группу под названием «Демократические социалисты Америки». Последним представителем этой группы в Конгрессе был республиканец Рон Делламс, который в 1998 г. покинул пост члена Палаты представителей США. Спустя 20 лет этот «вакуум» снова будет заполнен.

Об успехах Александрии Окасио-Кортес на сайте USA Really писал Фернандо Антонио Мартинес — тоже латиноамериканец, проживающий в США.

Кстати, сам проект USA Really и направлен на освещение последних трендов и настроений внутри американского общества. Освещают события и анализируют текущие социально-политические движения сами американцы — уж кому-кому, а им виднее, что происходит у них в стране. Есть только одно кардинальное различие — в отличие от определенного стиля политкорректности, рамки которого создавали как демократы, так и республиканцы, формат издания предлагает альтернативный, но взвешенный и ответственный взгляд на происходящее.

Например, в статье Прадипа Банерджи говорится о проблемах с материнской смертностью в США — она самая высокая среди развитых стран. Ежегодно во время беременности, а также во время родов или сразу после них в этой стране умирает от 700 до 900 женщин, а 65 тысяч находятся на грани смерти из-за неопытности медицинского персонала, ошибок докторов и финансовых проблем медицинских учреждений. Частично это связано и с общей стратегией медицинской системы — она направлена на безопасность и сохранение ребенка, а не на здоровье и благополучие матери.

Впрочем, эта тема в США также достаточно политизирована.

Движение «За жизнь» противостоит движению «За выбор». Если представители первого выступают за запрет абортов (в наиболее мягкой форме — за отмену государственного финансирования абортов на территории США), то вторые пытаются доказать, что это право человека — рожать ребенка или убивать его в утробе. В каждом штате своя специфика и ограничения. Губернаторские запреты на аборты воспринимаются как победа пролайферов («зажизненцев»), которые тут же клеймятся со стороны прочойсеров («завыборцев») как проявления недемократической тирании. Показательно, что прочойсеры составляют электорат демократов — они же активно поддерживают гей-парады и нелегальную миграцию. А правые в США троллят сторонников нетрадиционной сексуальной ориентации за то, что те пропагандируют педофилию.

В связи с этим одна из пролайферских организаций даже сделала заявление, где призвала активней поддерживать политиков, которые придерживаются традиционных семейных ценностей, в частности кандидата на пост верховного судьи Бретта Кавано, которого, мягко говоря, недолюбливают либералы.

Еще одна тема — военный бюджет США. В июле Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие законопроекта, подготовленного под руководством одиозного сенатора, главы комитета по вооружениям Джона Маккейна.

В среду, 1 августа, Сенат США поддержал законопроект по военным расходам на 2019 г. (717 млрд долларов). В начале августа американские СМИ начали критиковать данный закон. В одной из публикаций говорится, что этот документ может вызвать скандал национального масштаба по причине сокращения расходов на социальные нужды и сговора в интересах военных подрядчиков.

USA Really также опубликовало критический анализ данного законопроекта 2 августа. Военный историк Луис Лазаро Тихерина детально разобрал возможные последствия и внешние оценки «закона Маккейна». Напомним, что из этих средств предполагается потратить 69 млрд долларов на операции за рубежом (Overseas Contingency Operations). В нем также содержится запрет на сотрудничество американских компаний с китайскими ZTE и Huawei, которые обвиняются в шпионаже — причем в пользу не только Китая, но также Северной Кореи и Ирана.

Кстати, об уходе Маккейна с ведущего поста в Республиканском институте написал Уинстон Смит для USA Really с указанием различных «заслуг» сенатора от Аризоны.

Статьи о роли черных женщин в политике (помимо упомянутой Уотерс!), причинах и факторах материнской смертности (в США — самые высокие показатели среди развитых стран), а также росте банкротств среди пенсионеров — на USA Really публикуются материалы самой разной тематики, которые позволяют глубже понять эту страну. Публикуются регулярно. С большим тематическим охватом — и на базе инсайдерских источников.

Видимо, именно это и не дает покоя американскому «глубинному государству», которое объявило непримиримую войну тем СМИ, что пытаются транслировать взгляд, отличный от того, что могут позволить себе масс-медиа внутри США.