Греческая полиция опровергла сообщения о задержании болельщиков «Спартака»

Москва, 8 августа. Полиция Салоник опровергла информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» перед матчем с греческим ПАОК.

Ранее портал to10.gr сообщил, что полиция задержала более 40 болельщиков «Спартака» при попытке приобрести билеты на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого клуба, и они будут департированы.

«Не было ни приводов, ни задержаний, ни арестов болельщиков «Спартака». Все спокойно», — цитирует ТАСС полицейского.

Встреча «Спартака» и ПАОКа проходит в среду, 8 августа, на стадионе «Тумба» в Салониках.

Напомним, из-за беспорядков, которые устроили болельщики «Спартака» на гостевой игре 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика» в прошлом сезоне, «красно-белые» не могут рассчитывать на поддержку своих фанатов в ближайших двух гостевых матчах еврокубков (еще один —условно). Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что красно-белые призывали своих болельщиков не посещать матч в Салониках.