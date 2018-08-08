Руководитель тушения пожара в «Зимней вишне» госпитализирован из СИЗО

Москва, 8 августа. Обвиняемый в халатности при тушении пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин госпитализирован из СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Татьяну Бурсину.

«Вчера его должны были везти на экспертизу. Адвокат мне сообщил, что Андрей доставлен в больницу с перебинтованной рукой», — сообщила жена.

Бурсина также добавила, что ей неизвестно о состоянии здоровья супруга, а также с чем именно связана госпитализаций.

Напомним, 26 марта в Кемерово сгорел торговый центр «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Люди оказались заблокированы на верхних этажах здания, где были закрыты аварийные выходы.

Руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин является одним из 11 фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне». В начале июля Центральный районный суд Кемерово арестовал Бурсин на два месяца.