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Заммэра Оренбурга Борисов задержан при получении взятки — СМИ
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    Заммэра Оренбурга Борисов задержан при получении взятки — СМИ

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    Заммэра Оренбурга Борисов задержан при получении взятки — СМИ

    Москва, 8 августа. Сотрудники полиции задержали заместитель мэра Оренбурга Геннадия Борисова по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По данным источника, заместитель мэра Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов был задержан во время получения взятки в размере двух миллионов рублей от генерального директора одной из строительных компаний.

    Правоохранители предполагают, что заместитель мэра регулярно вымогал денежные средства у представителей строительных компаний. Уголовное дело по данному факту расследуется Следственным комитетом РФ.В настоящее время следователи проводят обыски в здании администрации Оренбурга, в том числе в кабинете у мэра города.

    Автор: Артем Никулин
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