Москва, 8 августа. Сотрудники полиции задержали заместитель мэра Оренбурга Геннадия Борисова по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, заместитель мэра Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов был задержан во время получения взятки в размере двух миллионов рублей от генерального директора одной из строительных компаний.

Правоохранители предполагают, что заместитель мэра регулярно вымогал денежные средства у представителей строительных компаний. Уголовное дело по данному факту расследуется Следственным комитетом РФ.В настоящее время следователи проводят обыски в здании администрации Оренбурга, в том числе в кабинете у мэра города.