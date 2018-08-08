«Система станет более прозрачной»: Соловьев приветствовал введение «Мобильного избирателя»

Москва, 8 августа. Известный российский телеведущий Владимир Соловьев приветствовал введение системы «Мобильный избиратель», которая пришла на смену открепительным удостоверениям на выборах.

«Система станет более прозрачной. Если появляются дополнительные возможности для голосования, то это всегда во благо. К открепительным талонам всегда было очень много вопросов», — отметил журналист.

Напомним, что впервые система «Мобильный избиратель» была задействована на губернаторских выборах в двадцати регионах России в сентябре прошлого года. Сервис позволяет гражданам голосовать по месту фактического пребывания, а не по месту регистрации.

По информации ЦИК, за две недели работы сервиса 60 тыс. человек подали заявления, выразив желание воспользоваться новой системой. По словами заместителя председателя избирательной комиссии Николая Булаева, в ближайшие годы платформа «Мобильный избиратель» будет совершенствоваться, передает издание «Политика сегодня».