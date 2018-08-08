Выборы губернатора 2019, осталось 400 дней. ФАН-ТВ

На экспертной конференции «400 дней до выборов» рассказали о подготовке к избирательной кампании 2019 года в Северо-Западном федеральном округе. Планируются три крупные губернаторские кампании: в Санкт-Петербурге, Мурманской и Вологодской областях.

«Город плавно входит в избирательный цикл 19-го года « 400 дней». В 18-м году не состоялось ожидаемой досрочной избирательной кампании и это все происходит на фоне совершенно явной стабилизации вопросов взаимоотношения между Георгием Полтавченко и федеральными властями. Мы видели очередной вброс федеральных СМИ, что Георгий Алексеевич Полтавченко согласован для следующей избирательной кампании. Еще в июле эта тема отыгрывалась, еще в июле говорилось: да, согласование получено, что федеральный центр предполагает именно его кандидатуру, как главную кандидатуру на выборах губернатора в 19-м году», — рассказает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По мнению советника председателя Заксобрания Петербурга Бориса Подопригоры, еще рано делать какие-то прогнозы.

«Оппозиция, злая, но конструктивная, нам очень нужна. Наверное, не надо просто торопиться. Наверное, такой у нас цикл. Сколько потребуется времени, чтобы произошло какое-то обновление, думаю, никто в этом зале не скажет», — рассуждает Борис Подопригора.

Ранее стало известно, что Георгий Полтавченко принял решение идти на новый срок. По словам доцента кафедры политической психологии СПбГУ Александра Конфисахора, конкуренцию ему могут составить представители бизнеса и политические деятели.

«Я пытался сообразить, кто же может выйти и сказать: «Я хочу быть губернатором». Из сильных фигур, на самом деле, только две приходят на ум – это мое личное мнение, не надо кидаться в меня стульями – это Оксана Генриховна Дмитриева и ее соратник по партии Максим Львович Резник», — отмечает Александр Конфисахор.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года. Подобные встречи будут проходить с шагом в 50-100 дней.