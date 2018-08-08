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Пресс-секретарь Москальковой рассказал о состоянии Сенцова
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    Пресс-секретарь Москальковой рассказал о состоянии Сенцова

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    Пресс-секретарь Москальковой рассказал о состоянии Сенцова

    Москва, 8 августа. Состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который осужден в России за подготовку терактов в Крыму, относительно стабильное, сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой Алексей Зловедов со ссылкой на информацию врача Сенцова.

    Зловедов рассказал, что накануне у него состоялся разговор с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком. Кроме того, он попросил омбудсмена связаться с врачом, который наблюдает Сенцова в колонии.

    «По словам врача, состояние относительно стабильное», — цитирует «Интерфакс» Зловедова.

    Наталья Каплан, сестра Сенцова, в среду на своей странице в социальной сети Facebook написала, что состояние ее брата «катастрофически плохое». Она отметила, что Европейский суд по правам человека настаивает на переводе Сенцова в гражданскую больницу, но он отказался.

    Напомним, Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Его задержали в мае 2014 года.

    Автор: Дарья Смолина
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