Эксперт: Россия может построить трубопровод в Танзании

Москва, 8 августа. Россия продолжает налаживать сотрудничество со странами Африки и может построить в Танзании трубопровод. Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, российские специалисты обладают огромным опытом в газовой отрасли и могут помочь реализации подобного проекта. Однако лидеров африканских стран привлекают не только это. Россия зарекомендовала себя как надежный и дружественный партнер, который готов сотрудничать с другим странами.

Кошкин отметил, что африканские государства с теплотой вспоминают добрые отношения с СССР. Поэтому на африканском континенте с большим желанием смотрят на возможность сотрудничества. Также африканских лидеров привлекает, что Россия показала себя на Ближнем Востоке гарантом безопасности. Власти РФ не только способствовали уничтожению террористических элементов, но также находились в тесном сотрудничестве с другими государствами. Поэтому африканские страны все чаще рассматривают Россию как партнера.

«На сегодняшний день для африканских государств Россия стала довольно привлекательной страной. Россия — государство, которое показало себя на Ближнем Востоке страной способной стабилизировать ситуацию и уничтожать террористические элементы, помогать, самое главное, держать слово, выполнять свои обязательства перед другими государствами. Это стало серьезно привлекать», — отметил политолог в беседе с Newinform.

Ранее эксперты отметили и рост торговли стран Африки с Россией. Так, в 2016 году товарооборот составил 3,3 млрд долларов, в 2015 году — всего 2,2 млрд долларов.