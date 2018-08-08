Меню
Политика
Генпрокурор Венесуэлы рассказал, сколько человек было вовлечено в покушение на Мадуро
Экономика
Минфин РФ объяснил, кому США могут навредить санкциями против госдолга
Следующая новость
Загрузка...

    Генпрокурор Венесуэлы рассказал, сколько человек было вовлечено в покушение на Мадуро

    237

    Генпрокурор Венесуэлы рассказал, сколько человек было вовлечено в покушение на Мадуро

    Каракас, 8 августа. Не менее 19 человек оказались вовлечены в покушение на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в среду заявил генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб.

    «Установлена связь 19 человек с нападением на президента Мадуро», — цитирует его в Twitter издание Globovision.

    Генпрокурор добавил, что некоторые люди рассчитывают на то, что дело о покушении на Мадуро не будет расследовано, однако их надежды напрасны.

    По словам самого Мадуро, заказчиком его убийства является оппозиционный лидер Хулио Борхес, который живет в Колумбии. Президент считает, что за неудавшееся покушение Борхес потратил 50 млн долларов.

    Напомним, во время выступления Мадуро с трибуны к нему были отправлены несколько дронов с бомбами. В результате погибли семеро военных.

     

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.