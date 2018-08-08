Генпрокурор Венесуэлы рассказал, сколько человек было вовлечено в покушение на Мадуро
Каракас, 8 августа. Не менее 19 человек оказались вовлечены в покушение на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в среду заявил генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб.
«Установлена связь 19 человек с нападением на президента Мадуро», — цитирует его в Twitter издание Globovision.
#Nacionales | Tarek William Saab: Se estableció la vinculación de 19 personas en el atentado contra el presidente Madurohttps://t.co/zb1LQzHNNL pic.twitter.com/st8XKHRZoX— Globovisión (@globovision) August 8, 2018
Генпрокурор добавил, что некоторые люди рассчитывают на то, что дело о покушении на Мадуро не будет расследовано, однако их надежды напрасны.
По словам самого Мадуро, заказчиком его убийства является оппозиционный лидер Хулио Борхес, который живет в Колумбии. Президент считает, что за неудавшееся покушение Борхес потратил 50 млн долларов.
Напомним, во время выступления Мадуро с трибуны к нему были отправлены несколько дронов с бомбами. В результате погибли семеро военных.