Генпрокурор Венесуэлы рассказал, сколько человек было вовлечено в покушение на Мадуро

Каракас, 8 августа. Не менее 19 человек оказались вовлечены в покушение на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в среду заявил генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб.

«Установлена связь 19 человек с нападением на президента Мадуро», — цитирует его в Twitter издание Globovision.

#Nacionales | Tarek William Saab: Se estableció la vinculación de 19 personas en el atentado contra el presidente Madurohttps://t.co/zb1LQzHNNL pic.twitter.com/st8XKHRZoX — Globovisión (@globovision) August 8, 2018

Генпрокурор добавил, что некоторые люди рассчитывают на то, что дело о покушении на Мадуро не будет расследовано, однако их надежды напрасны.

По словам самого Мадуро, заказчиком его убийства является оппозиционный лидер Хулио Борхес, который живет в Колумбии. Президент считает, что за неудавшееся покушение Борхес потратил 50 млн долларов.

Напомним, во время выступления Мадуро с трибуны к нему были отправлены несколько дронов с бомбами. В результате погибли семеро военных.